Польша подняла в небо самолеты из-за дальней авиации России

Военные Польши доложили о запуске всех необходимых процедур для поддержки безопасности на фоне полетов дальней авиации России. В конце марта Варшава обвинила Москву в нарушении воздушного пространства ракетой на 39 секунд

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Самолеты Польши и союзных стран подняты в небо в связи с ночной активностью дальней авиации России, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в Twitter.

«Были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», — отмечается в сообщении.

Это стало причиной шума в юго-восточных регионах республики, пояснило командование.

Военные самолеты Польши регулярно взлетают на фоне проведения Россией военной операции на Украине. В частности, их поднимали в феврале и марте.

На днях Минобороны Польши доложило об обнаружении в воздушном пространстве крылатой ракеты, «запущенной дальней авиацией РФ». По его данным, это произошло в 4:23 по местному времени (6:23 мск) близ города Осердув в Люблинском воеводстве, которое граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Ракета пробыла в польском воздушном пространстве 39 секунд.

Варшава потребовала от Москвы объяснений и вызвала российского посла Сергея Андреева.

Дипломат отказался явиться в польский МИД. В пресс-службе российского посольства пояснили РБК, что польская сторона не выразила готовности предоставить доказательства своих претензий, поэтому Андреев посчитал обсуждение этой темы беспредметным.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.