 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша подняла в небо самолеты из-за дальней авиации России

Сюжет
Военная операция на Украине
Военные Польши доложили о запуске всех необходимых процедур для поддержки безопасности на фоне полетов дальней авиации России. В конце марта Варшава обвинила Москву в нарушении воздушного пространства ракетой на 39 секунд
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Самолеты Польши и союзных стран подняты в небо в связи с ночной активностью дальней авиации России, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в Twitter.

«Были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», — отмечается в сообщении.

Это стало причиной шума в юго-восточных регионах республики, пояснило командование.

Армия Польши сообщила о внезапной смерти бригадного генерала
Политика
Адам Марчак

Военные самолеты Польши регулярно взлетают на фоне проведения Россией военной операции на Украине. В частности, их поднимали в феврале и марте.

На днях Минобороны Польши доложило об обнаружении в воздушном пространстве крылатой ракеты, «запущенной дальней авиацией РФ». По его данным, это произошло в 4:23 по местному времени (6:23 мск) близ города Осердув в Люблинском воеводстве, которое граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Ракета пробыла в польском воздушном пространстве 39 секунд.

Варшава потребовала от Москвы объяснений и вызвала российского посла Сергея Андреева.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Дипломат отказался явиться в польский МИД. В пресс-службе российского посольства пояснили РБК, что польская сторона не выразила готовности предоставить доказательства своих претензий, поэтому Андреев посчитал обсуждение этой темы беспредметным.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты

Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»

Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии

ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками

В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ

Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России

В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео

Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Украина дальняя авиация
Материалы по теме
Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли
Бизнес
Губернатор Севастополя сообщил о падении военного самолета
Политика
Истребитель Су-27 сопроводил летающий радар Франции над Черным морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 28 мар, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 28 мар, 16:51
Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины Политика, 08:51
Гарвард снял переплет из кожи человека с библиотечной книги XIX века Общество, 08:47
Растащили бизнес после смерти владельца. Как этого не допустить Pro, 08:41
В Бразилии загорелся небоскреб Общество, 08:09
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 08:06
Международные эксперты назвали особенности теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 08:01
Лавров назвал «здравые вещи» в мирном плане Китая по Украине Политика, 07:53
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Польша подняла в небо самолеты из-за дальней авиации России Политика, 07:49
Байден заявил о готовности арабских государств признать Израиль Политика, 07:28
ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов Финансы, 07:00
Безглютеновая диета опасна для здоровья. Почему на ней сидят миллионы Pro, 07:00
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 06:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:57
Страны ЕС отказались выпускать молдавский детский хор из Белоруссии Общество, 06:49