Армия Польши сообщила о внезапной смерти бригадного генерала

Скончался польский бригадный генерал, начальник штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в бельгийском Монсе Адам Марчак. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Неожиданная смерть генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время. Семья и родственники погибшего были уведомлены и заверены в возможности получения поддержки со стороны Войска Польского», — сообщили в командовании, выразив соболезнования близким генерала. Причина смерти Марчака не уточняется.

Адам Марчак окончил высшую офицерскую школу механизированных войск и педагогический колледж в Кракове. Служил в 6-й воздушно-десантной бригаде. В качестве командира Марчак принимал участие в польских миссиях в Боснии и Афганистане.

В 2017 году его назначили командиром 25-й воздушно-кавалерийской бригады. До середины 2021 года он возглавлял управление разведки и радиоэлектронной борьбы главного командования Вооруженных сил Польши. Затем глава Минобороны Мариуш Блащак назначил Марчака заместителем начальника штаба командования Еврокорпуса во французском Страсбурге. Позже генерал занял пост начальника штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в Монсе.

Операция «Алтея» началась в Боснии и Герцеговине в 2004 году. Цель миссии Европейского союза — поддержка властей БиГ в обеспечении безопасности и защите границ страны. В операции принимают участие более 600 солдат из 15 стран ЕС и пяти стран-партнеров. Польский контингент состоит максимум из 50 военнослужащих. Поляки дислоцируются в Сараево и выполняют консультативные задачи.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Польши приостановил учения военнослужащих с использованием взрывчатых веществ и боеприпасов. Исключения составили мероприятия, проводимые отрядами, которые готовятся к участию в миссиях и операциях за рубежом или обучают украинских солдат.

Причиной стали несколько случаев гибели польских солдат во время учений. Так, 26 марта один военнослужащий погиб в результате схода лавины в ходе тренировок в горных районах. 25 марта погибли двое саперов 5-го Тарновскогорского химического полка во время учений с подрывом тротила. В начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время тренировок 1-й танковой бригады.