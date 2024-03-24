МИД Польши решил вызвать посола России из-за залетевшей ракеты

В ночь на 24 марта на территорию республики близ города Осердув залетела крылатая ракета, «запущенная дальней авиацией РФ», сообщили в польском Минобороны. МИД заявил, что потребует от России объяснений по этому поводу

Герб Польши на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

МИД Польши решил потребовать от России объяснений по поводу залетевшей на территорию республики ракеты. Заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна сообщил tvn24.pl, что российского посла Сергея Андреева вызовут в МИД и вручат ему ноту протеста, его слова приводит Wprost.

«Польша потребует объяснений от РФ в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным Минобороны Польши, в ночь на 24 марта на территорию страны залетела крылатая ракета, «запущенная дальней авиацией РФ». Инцидент произошел в 4:23 по местному времени (6:23 мск) близ города Осердув, расположенного в Люблинском воеводстве — оно граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Ракета пробыла в польском воздушном пространстве 39 секунд, уточнило ведомство.

21 марта оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что республика и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за наблюдаемой ими активности дальней авиации России.

Ночью 24 марта в некоторых регионах Украины, в том числе во Львовской области, звучали сирены воздушной тревоги. Глава львовской военной администрации Максим Козицкий несколько раз в телеграм-канале писал о работе ПВО. Позднее он сообщил об атаке на объект критической инфраструктуры, там возник пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.