Посол России не явился в МИД Польши, куда его вызвали из-за ракеты

Сергей Андреев (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Посол России Сергей Андреев в Варшаве не посетил МИД Польши, куда его пригласили по «ракетному инциденту», так как польская сторона не предоставила доказательной базы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российской дипмиссии.

Минобороны Польши накануне заявило, что вблизи границы с Украиной в ночь на 24 марта на 39 секунд залетела крылатая ракета, которая по словам польских военных, была запущена «дальней авиацией РФ». «На протяжении всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. Активизировалась, в частности, польская и союзная авиация», — говорилось в публикации оперативного командования Польши в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России). Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Посол спросил, готова ли польская сторона представить доказательства своих претензий. Из ответа польских коллег «не явствовало, что такие доказательства будут представлены», поэтому Андреев посчитал беспредметным обсуждение заявленной темы и отклонил приглашение на встречу, заявили в посольстве.

Посол напомнил, что аналогичная ситуация случилась 29 декабря 2023 года, и до сих пор ответа на требование представить доказательства, что тогда имело место «вторжение российской ракеты», посольство так и не получило. Тогда о том, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а затем покинула его, сообщил начальник польского Генштаба генерал Веслав Кукула.

РБК направил запрос в МИД Польши.

Материал дополняется