Пентагон заявил о снижении риска эскалации конфликта на Украине

Генерал США Браун: риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем прежде

Риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем прежде, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Браун, комментируя возможную передачу ВСУ дальнобойных ATACMS. Москва осуждает поставки оружия Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун (Фото: Ronald Wittek / EPA / ТАСС)

Несмотря на планы по поставке Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS, риск эскалации конфликта сейчас ниже, чем прежде. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун на встрече с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает корреспондент ТАСС.

«Я считаю, что риск эскалации не так высок, как, возможно, был в начале конфликта», — сказал генерал, комментируя вопрос возможной передачи ракет ATACMS Украине.

Вместе с тем он усомнился в способности России начать новую крупную наступательную операцию. По его мнению, российские войска еще в прошлом году потратили значительные ресурсы.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») разработан американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS. В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км.

В середине октября 2023 года газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Украина тайно получила небольшое количество ракет ATACMS. В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что украинская армия впервые использовала ATACMS. В Белом доме позднее уточнили, что дальность переданных Киеву ракет — 165 км.

В марте WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон стал более открыт к идее предоставить Украине более дальнобойные ATACMS. По данным издания, они могут увеличить способность ВСУ наносить удары по российским силам в Крыму.

Москва осуждает поставку Украине дальнобойного оружия. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что при получении таких ракет ВСУ российские войска будут вынуждены «отодвигать» украинскую армию «от территорий, которые являются нашей страной».