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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации

Генштаб России: срочников весеннего призыва не будут привлекать к спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Новобранцев в ходе весеннего призыва в армию не будут направлять в зону спецоперации, сообщил генерал Бурдинский. По его словам, весенняя призывная кампания, как и обычно, пройдет с 1 апреля по 15 июля
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Военнослужащие, призванные на службу в ходе предстоящей весенней кампании, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом винтервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Бурдинский.

Он также отметил, что в рамках подписанного президентом Владимиром Путиным закона о повышении верхнего порога призывного возраста (до 30 лет) призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27 лет до 1 января 2024 года, были сняты с учета и переданы в запас.

По словам генерала, само повышение порога «благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт».

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.Однако в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Возраст призыва с 2024 года — от 18 до 30 лет, срок службы — один год.

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Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

Минобороны еще после начала спецоперации на Украине заявило, что срочников не станут привлекать к участию в боевых действиях, в зоне боевых действий находятся исключительно контрактники. В конце декабря прошлого года военное ведомство отчитывалось, что всего контрактную службу в России проходят более 640 тыс. человек. Также в спецпоерации участвуют мобилизованные в рамках частичной мобилизации, которая была проведена в России осенью 2022 года. Тогда было мобилизовано 300 тыс. человек.

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В конце января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении прохождения медкомиссии для желающих добровольно служить по контракту. Ранее медосмотр состоял из освидетельствования военно-врачебной комиссии в военкомате города и обследования в военкомате региона. Теперь добровольцы смогут пройти одноэтапное освидетельствование в государственных медучреждениях.

Военная служба в России является обязательной, но в особых случаях ее можно заменить на альтернативную гражданскую службу (АГС) — например, если убеждения или вероисповедание призывника противоречит прохождению срочной службы.

Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации
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Илья Пламенев Илья Пламенев
призывники Генштаб весенний призыв Военная операция на Украине Призывной возраст
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