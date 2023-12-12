Госдума приняла закон о праве призывников идти в погранслужбу ФСБ

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Госдума России в третьем, окончательном чтении приняла закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ для всех, кроме лиц, признанных иностранными агентами.

Помимо этого на прохождение военной службы в погранслужбе ФСБ не могут направить:

лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве;

обладателей судимости в настоящее время или в прошлом;

лиц, употреблявших наркотические или психотропные вещества без медицинского назначения.

Также закон устанавливает, что лица под административным надзором не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу.

Авторами данных поправок выступили депутат Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Пискарев, в свою очередь, отметил, что ранее погранвойска комплектовались срочниками и попасть служить на границу было очень почетно. В случае принятия закона у призывников вновь появится такая возможность, отметил он.

Сейчас предусматривается право для призывников служить в органах ФСБ по контракту. Его могут заключить срочники, которые получили до призыва среднее профессиональное образование, и мужчины, не пребывающие в запасе и получившие среднее профессиональное образование.

Помимо этого закон наделяет Росгвардию правом иметь свои добровольческие подразделения по примеру Минобороны России «для выполнения отдельных задач в области обороны» в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО и использовании войск Нацгвардии России за рубежом.

Такие подразделения будут создаваться по решению президента страны. Росгвардия будет определять их численность, районы действий, задачи, порядок управления, срок их использования.

«При этом материальное обеспечение и социальные гарантии добровольцам Росгвардии должны включать в себя соответствующие меры поддержки, действующие в отношении добровольцев Минобороны», — подчеркнули в Госдуме.

Теперь закон должен одобрить Совфед и подписать президент России Владимир Путин.