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В Кремле опровергли подготовку Турции к визиту Путина

Песков: Анкара не готовится к визиту президента России Владимира Путина в Турцию
Владимир Путин и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Анкара не готовится к визиту президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее турецкое издание DikGazete сообщило, что Анкара завершила подготовку к визиту Путина в Турцию и теперь ожидает его приезда. Газета писала, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетят пострадавшие от февральских землетрясений провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах.

Позднее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого президента сообщило, что информации о подготовке визита у турецкой стороны нет.

25 марта президенты Турции и России провели телефонные переговоры. В сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля, говорилось, что политики обсудили землетрясение, которое произошло в Турции в начале февраля, и договорились проработать возможность поставок из России стройматериалов для восстановления жилых домов и разрушенной инфраструктуры.

Другой темой переговоров стала сделка по вывозу зерна с Украины. Президент Турции поддержал стремление Москвы добиться полного выполнения второй части сделки, то есть устранения барьеров для экспорта российской сельхозпродукции, заявили в Кремле. Также политики затрагивали вопрос о нормализации турецко-сирийских отношений.

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В канцелярии турецкого президента уточнили, что Эрдоган отметил значимость «скорейшего прекращения» конфликта на Украине путем переговоров.

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Турция Анкара Владимир Путин официальный визит подготовка Дмитрий Песков

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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