«Ъ» узнал об отказе ФРГ продать оборудование «Росатому» для турецкой АЭС

Строительство АЭС «Аккую» в Турции оценивается в $20 млрд, проект пока не может получить оборудование из Германии. Анкара попросила Берлин о переговорах, чтобы получить разрешение на поставку

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Германия не выдала Siemens Energy все необходимые разрешения для поставки комплексного распределительного устройства (КРУЭ) на строящуюся «Росатомом» в АЭС «Аккую» на турецкой территории. Такое решение приняло Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA), пишет «Коммерсантъ».

Один из собеседников газеты уточнил, что речь идет об отсутствии разрешения на экспорт документации, в Берлине также опасаются, что КРУЭ могут ввезти в Россию, несмотря на то, что такое оборудование изготавливается под конкретный объект.

Власти Турции инициировали переговоры с немецкими коллегами об условиях, при которых поставка могла бы состояться. Экспорт могут одобрить, предположил один из источников газеты, если специалисты Siemens Energy смогут проконтролировать ее доставку непосредственно до АЭС «Аккую», но это увеличит стоимость строительства (сейчас оценивается в $20 млрд).

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция в стране. Соответствующее российско-турецкое соглашение было подписано в мае 2010 года.



Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели build — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.



В середине февраля BAFA заблокировала поставки оборудования для другой строящейся «Росатомом» АЭС — «Пакш-2» в Венгрии. Среди прочего ведомство решило не выдавать Siemens Energy разрешение на экспорт системы управления технологическими процессами. Венгерский МИД счел ситуацию нарушением Германией суверенитета республики.

«Это можно расценивать как покушение на наш суверенитет, поскольку безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета», — сказал министр Петер Сийярто, настаивая, что Берлин «не имеет правовых оснований блокировать поставку».