Украинский главком допустил скорое наступление ВСУ в Артемовске

ВСУ могут вскоре перейти к активным боевым действиям в Артемовске, допустил Александр Сырский. В британской разведке накануне заявили, что бои вокруг центра города продолжаются, и украинские войска остаются под угрозой окружения

Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные могут «совсем скоро воспользоваться возможностью» и перейти к активному наступлению в Артемовске (Бахмуте), заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский. Его слова опубликованы в Telegram Минобороны страны.

Российские войска ведут бои за Артемовск последние несколько месяцев, пытаясь окружить город, — часть его контролируется ВСУ. Украинские власти несколько раз говорили об «очень сложной» для Киева ситуации на этом направлении.

Накануне, 22 марта, британская военная разведка заявила, что бои вокруг центра города продолжаются, и украинские войска остаются под угрозой окружения с севера и юга.

В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы этой структуры заняли восточную часть города Артемовска. Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин сказал, что российские силы контролируют «практически половину» города. Возглавляющий ДНР Денис Пушилин в конце февраля утверждал, что российские силы взяли под огневой контроль все дороги, ведущие в Артемовск.

Несмотря на угрозу окружения, украинская сторона решила продолжать оборону Артемовска. Президент Владимир Зеленский объяснял, что российские войска в случае взятия Артемовска смогут значительно продвинуться в другие города на донецком направлении. 22 марта он посетил позиции украинских войск под Артемовском.