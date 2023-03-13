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США призвали Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

Белый дом: США призывают главу Китая Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине
WSJ рассказала о планах Си Цзинпина созвониться с Зеленским после визита главы Китая в Москву. США отметили, что это помогло бы Китаю найти баланс в позиции по конфликту
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Китай должен услышать позицию Киева по российско-украинскому конфликту, и США приветствуют возможный диалог между ними, заявил журналистам советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

«Мы призывали председателя Си Цзиньпина побеседовать с президентом Владимиром Зеленским, потому что считаем, что Китай и сам председатель Си Цзиньпин должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения», — сказал он.

По словам Салливана, США, фактически, настаивали на таких контактах в диалоге с Пекином — публично и в частном порядке.

Советник Байдена также уточнил, что Вашингтон сегодня обсуждал с Киевом возможный разговор между Зеленским и Си Цзиньпинем, и власти Украины пока не получили официального подтверждения, что диалог между ними состоится.

Так Салливан прокомментировал информацию The Wall Street Journal, источники которой рассказали о планах Си Цзиньпина побеседовать с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это может произойти после визита главы КНР в Москву на следующей недели — об этой части поездки говорили собеседники Reuters. Посещение России и Украины станет признаком намерений Пекина занять более важную роль в урегулировании конфликта, отмечает WSJ.

В Кремле на вопрос о возможном посещении Си Цзиньпином Москвы отказались от комментариев. «Сейчас мне нечего сказать. Как правило, об официальных зарубежных визитах объявляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы сообщим», — пояснил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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Китай в годовщину ввода Россией войск на Украину представил свой план урегулирования конфликта, он состоит из 12 пунктов. Он предусматривает уважение суверенитета всех стран, возобновление мирных переговоров, защита военнопленных и мирных жителей, отмена односторонних санкций.

МИД России приветствовал план Китая, власти Украины и западных стран отнеслись к нему скептически. В Киеве не увидели в предложениях КНР мирных инициатив, а Байден назвал план удовлетворяющим только российскую сторону. Салливан также говорил, что позиция КНР по конфликту ставит эту страну в «неловкое положение».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Украина Владимир Зеленский Китай Си Цзиньпин

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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