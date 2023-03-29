Москалькова предложила начать выдавать паспорта России за рубежом

Для получения паспорта гражданина России заявителю необходимо приехать в страну и лично обратиться в отделение МВД или МФЦ. Москалькова предложила начать выдавать паспорта и в зарубежных консульствах

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах. Об этом она сказала в интервью агентству «РИА Новости».

«Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — заявила Москалькова.

Она напомнила, что российское законодательство не позволяет постоянно проживающему за рубежом человеку получить паспорт удаленно — этот документ оформляется только по приезду в Россию.

В зарубежных консульствах России гражданам страны можно получить только загранпаспорт, однако основной документ оформить не удастся. Для его оформления и получения как гражданам, так и негражданам, требуется приехать в Россию и лично обратиться в отделение МВД или МФЦ.

В конце января РБК опубликовал данные МВД, согласно которым, количество иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2022 году, снизилось на 6,4% по сравнению с 2021 годом, составив чуть более 691 тыс. человек

Большинство ставших россиянами в 2022 году — граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего числа решений о приобретении гражданства — почти 297 тыс. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс. решений о гражданстве), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

В статистике МВД с января по декабрь 2022 года жители ДНР и ЛНР учитываются отдельно (Россия признала независимость республик 21 февраля 2022 года) — гражданство в течение прошлого года получили 4891 житель ДНР и 1991 житель ЛНР.

Ранее президент Владимир Путин поручил решить все проблемы с выдачей российских паспортов в новых регионах. «Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны. <...> Займитесь как следует, я серьезно говорю», — обратился глава государства к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава государства отметил, что получение паспортов «длится месяцами», наблюдаются очереди, в которых стоят «немерено по времени».

Тогда же Колокольцев заявил, что с момента проведения референдумов о присоединении к России новых территорий за российскими паспортами обратились 800 тыс. человек. Сейчас каждый день поступает более 17 тыс. заявок, добавил министр.