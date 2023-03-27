Путин поручил подготовить проект указа о «цифровом паспорте»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с МВД и ФСБ составить проект президентского указа, в котором будут перечислены случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности гражданина России вместо обычного паспорта. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Документ должен быть подготовлен к 1 мая. Цифровое удостоверение личности граждане смогут получить через мобильное приложение «Госуслуг».

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