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Политика ,  
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Путин призвал в армию более 130 тыс. человек

Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. За это время в войска планируется направить 134,6 тыс. человек. В военкоматах будут измерять температуру и тестировать на COVID, а сотрудники уже прошли вакцинацию.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

За два с половиной месяца в армию планируется призвать 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» (официальное издание ВС РФ) сказал, что в этом году из-за пандемии коронавируса призывников будут тестировать на COVID-19 и проверять температуру при входе в военкоматы. В помещениях будет проводиться санобработка, а также обязательно ношение масок и перчаток.

Бурдинский добавил, что должностные лица военкоматов, которые занимаются призывной кампанией, прошли вакцинацию в первоочередном порядке.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В прошлом году на военную службу призвали 135 тыс. человек. Из-за пандемии коронавируса сроки призыва хотели перенести, но в итоге Минобороны отказалось от этой идеи. В то же время выпускников школ было решено не призывать в ходе весенней кампании, чтобы у них была возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. При этом выпускников колледжей и вузов решили призвать сразу после сдачи экзаменов.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 призывников не вызывали в военкоматы — с ними беседовали по телефону и через средства видеоконференцсвязи. Перед отправкой в войска всем новобранцам провели тестирование на коронавирус.

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В конце декабря завершился осенний призыв в армию. В войска направили 128 тыс. человек.

Автор
Евгений Науменко
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