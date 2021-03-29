Путин призвал в армию более 130 тыс. человек

Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. За это время в войска планируется направить 134,6 тыс. человек. В военкоматах будут измерять температуру и тестировать на COVID, а сотрудники уже прошли вакцинацию.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

За два с половиной месяца в армию планируется призвать 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» (официальное издание ВС РФ) сказал, что в этом году из-за пандемии коронавируса призывников будут тестировать на COVID-19 и проверять температуру при входе в военкоматы. В помещениях будет проводиться санобработка, а также обязательно ношение масок и перчаток.

Бурдинский добавил, что должностные лица военкоматов, которые занимаются призывной кампанией, прошли вакцинацию в первоочередном порядке.