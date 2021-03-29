Путин призвал в армию более 130 тыс. человек
Весенний призыв в армию начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
За два с половиной месяца в армию планируется призвать 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» (официальное издание ВС РФ) сказал, что в этом году из-за пандемии коронавируса призывников будут тестировать на COVID-19 и проверять температуру при входе в военкоматы. В помещениях будет проводиться санобработка, а также обязательно ношение масок и перчаток.
Бурдинский добавил, что должностные лица военкоматов, которые занимаются призывной кампанией, прошли вакцинацию в первоочередном порядке.