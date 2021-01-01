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В России завершился осенний призыв в армию

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России завершился осенний призыв на военную службу. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

«Осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ в воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, в текущем году призыв граждан на военную службу проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому военкоматы перевели на усиленный противоэпидемический режим работы. Призывников не вызывали в военкоматы, беседы с ними проводились по телефону или видеосвязи.

«Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах», — пояснили в пресс-службе.

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Кроме того, с 20 октября стартовала отправка призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части. Перед этим они стали тест на наличие коронавируса и были обеспечены повседневной формой одежды.

Осенний призыв в 2020 году в России стартовал 1 октября. Согласно указу президента, с военной службы были уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек. В прошлый осенний призыв проходить военную службу отправились 132 тыс. человек.

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