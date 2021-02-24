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Песков исключил обсуждение отказа от службы по призыву

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Обязательная военная служба в России является конституционной обязанностью, никаких обсуждений об отмене этой обязанности сейчас не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации, остается. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — заявил он, отвечая на вопрос, прорабатывается ли вопрос полного перехода на контрактную службу.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию «Аргументы и факты» раскритиковал обязательную службу в армии. По словам актера, время, которое он провел на службе, было потрачено бесполезно.

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Общество
Владимир Путин

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Дмитрий Песков армия Дмитрий Нагиев призыв в армию
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