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Болгария заявила об отмене «Газпромом» транзита через Украину в Турцию
Письмо о прекращении транзита газа в январе 2020 года получили от «Газпром экспорта» в Минэнерго Болгарии, сообщила его глава
Фото: Osman Orsal / Reuters

Болгарские власти получили письмо от «Газпром экспорта», в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с Украины в Турцию с января 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы Минэнерго Болгарии Теменужки Петковой местному телеканалу bTV.

Агентство указывает, что если вторая ветка «Турецкого потока» не пройдет через Болгарию, то София оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с «Газпрома» транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года.

В «Газпроме» РБК заявили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года.

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«Вместе с тем с вводом в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в конце 2019 года компания планирует поставлять газ потребителям региона по новой системе», — добавил пресс-секретарь Алексея Миллера Сергей Куприянов.

На прошлой неделе министр указала, что с 1 января следующего года София будет терять $110 млн в год после того, как прекратится транзит из России в Турцию.

«Для нас важно, сохраним ли мы свою ключевую позицию на газовой карте Европы», — заявила Петкова.

В январе официальный оператор газотранспортной системы (ГТС) Болгарии «Булгартрансгаз» принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ «Турецкого потока». До этого «Газпром» забронировал 100% будущих объемов газа в новой ГТС страны.

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В декабре 2014 года Россия объявила о прекращении работы над проектом газопровода «Южный поток», по которому природный газ планировали доставлять в болгарскую Варну по дну Черного моря. В качестве причины прекращения работ в Москве назвали неконструктивную позицию Евросоюза.

Вместо этого Россия решила сконцентрироваться на «Турецком потоке» — проекте, который предполагает строительство двух ниток газопровода (первая — для турецких потребителей, вторая — для Южной и Юго-Восточной Европы), мощность каждой из которых составит по 15,75 млрд куб. м.

Авторы: Анна Трунина, Людмила Подобедова
Теги: ПАО Газпром, Украина, Турция, транзит газа
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