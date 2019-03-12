Болгария заявила об отмене «Газпромом» транзита через Украину в Турцию

Болгария заявила об отмене «Газпромом» транзита через Украину в Турцию

Письмо о прекращении транзита газа в январе 2020 года получили от «Газпром экспорта» в Минэнерго Болгарии, сообщила его глава

Фото: Osman Orsal / Reuters

Болгарские власти получили письмо от «Газпром экспорта», в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с Украины в Турцию с января 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы Минэнерго Болгарии Теменужки Петковой местному телеканалу bTV.

Агентство указывает, что если вторая ветка «Турецкого потока» не пройдет через Болгарию, то София оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с «Газпрома» транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года.

В «Газпроме» РБК заявили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года.

«Вместе с тем с вводом в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в конце 2019 года компания планирует поставлять газ потребителям региона по новой системе», — добавил пресс-секретарь Алексея Миллера Сергей Куприянов.