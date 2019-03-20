Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

«Газпром» уже начал уведомлять страны, которые зависят от транзита газа через республику, о том, что эта транспортировка прекратится, знают в «Нафтогазе»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.

«Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», — указал он. Источников этой информации Коболев не привел.

РБК направил запрос в «Газпром».

В марте 2018 года о получении такого же письма от «Газпром экспорта» заявляли власти Болгарии. В «Газпроме» РБК тогда говорили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года.

Опасениями по поводу того, что Украине грозит полная потеря газового транзита после строительства и сдачи в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2», Коболев делился еще в начале марта. «Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — отмечал также он.