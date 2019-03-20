Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,87 -0,52 EUR Бирж. 72,86 -0,23 Brent 68,42 1,14% USD Нал. 65,10 63,30 EUR Нал. 74,58 72,36 USD ЦБ 64,28 -0,04 EUR ЦБ 72,94 -0,06 EUR/USD 1,1415 0,0064 BTC/USD Бирж. 4 107,70 0,10 IMOEX 2 504,23 0,44% RTSI 1 226,26 0,53% DJIA 25 748,32 -0,54% Nasdaq 7 729,27 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,71%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,71%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 64,28 (-0,04) Quote, 13:39
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 72,94 (-0,06) Quote, 13:39
В Третьяковской галерее прокомментировали акцию с полуобнаженным мужчиной Общество, 23:29 Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Бизнес, 23:10 Адвокат Варвары Карауловой попросил о ее условно-досрочном освобождении Общество, 23:05 Двое мужчин устроили акцию с раздеванием в Третьяковке Общество, 22:59 Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете Технологии и медиа, 22:40 Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода Общество, 22:40 Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным Общество, 21:57 «Бавария» договорилась о покупке двух футболистов сборной Франции Спорт, 21:56 В Воронеже не менее 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии Общество, 21:40 Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США Экономика, 21:36 ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году Экономика, 21:31 В чем разница между красивой, ухоженной и здоровой кожей РБК и Helena Rubinstein, 21:28 Под санкции Украины впервые попали крупнейшие издательства России Политика, 21:17 Кредиторы «Группы Е4» потребовали от экс-министра Абызова более ₽33 млрд Бизнес, 21:14
Бизнес ,  
0 
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
«Газпром» уже начал уведомлять страны, которые зависят от транзита газа через республику, о том, что эта транспортировка прекратится, знают в «Нафтогазе»
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.

«Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», — указал он. Источников этой информации Коболев не привел.

РБК направил запрос в «Газпром».

В марте 2018 года о получении такого же письма от «Газпром экспорта» заявляли власти Болгарии. В «Газпроме» РБК тогда говорили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года.

Опасениями по поводу того, что Украине грозит полная потеря газового транзита после строительства и сдачи в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2», Коболев делился еще в начале марта. «Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — отмечал также он.

Бизнес
Болгария заявила об отмене «Газпромом» транзита через Украину в Турцию

Украинские власти собирались подписать с Россией новый контракт на транзит газа. Действующие договоренности по этому поводу истекают 31 декабря 2019 года, а нового соглашения стороны пока не подписали. «Так вот для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: «Либо «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать», — рассказал Коболев в интервью РБК Украина.

О том, что украинская газотранспортная система не соответствует современным реалиям, еще в конце февраля говорил глава Минэнерго России Александр Новак. По этой причине, указывал министр, транспортировка газа через Украину в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам. При этом президент России Владимир Путин в августе прошлого года заверял: транзит газа через Украину будет сохранен.

Автор: Евгения Маляренко
При участии: Алина Фадеева
Теги: «Нафтогаз Украина»
Материалы по теме
«Нафтогаз» усомнился в шансах сохранить транзит газа из-за позиции ФРГ
Экономика
Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России
Бизнес
Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии планов покидать должность
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter