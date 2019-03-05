Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года. Об этом глава кабмина рассказал в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство.

«Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему — прим. Ред.) и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий», — приводятся слова Медведева на сайте правительства России.

По его словам, такими условиями являются урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, когда истекает действующий контракт, если будет урегулирована ситуация в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону украинского «Нафтогаза».

«Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит, — заявил Путин. — Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — отмечал российский президент.

В феврале текущего года замглавы МИД России Александр Панкин отмечал, что страна готова продолжать осуществлять транзит только на условиях Москвы. «Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт. Можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений», — говорил он.

В ответ на это исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что текущий транзитный контракт между украинской компанией и «Газпромом» не соответствует требованиям законодательства Украины и Европейского союза и по этой причине соглашение не может быть продлено. Он подчеркнул, что транзит газа через Украину может идти только «на стандартных европейских условиях».

1 января 2020 года истекает срок ​действия контракта на транзит российского газа в Европу через Украину. Документ был подписан в 2009 году. Сейчас «Нафтогаз» требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит газа в 2018-2019 годах.



