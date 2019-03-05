Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,74 -0,20 EUR Бирж. 74,55 -0,33 Brent 66,09 0,96% USD Нал. 66,32 65,10 EUR Нал. 75,44 73,89 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1335 -0,0029 BTC/USD Бирж. 3 797,80 -87,00 IMOEX 2 473,79 -0,17% RTSI 1 185,83 -0,13% DJIA 25 823,92 -0,78% Nasdaq 7 579,34 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 300 (+35,73%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,16%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Amazon $2 300 (+35,73%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,16%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 04 мар, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 04 мар, 12:22
Болгарский премьер назвал предателями противников «Турецкого потока» Политика, 01:34 Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину Политика, 00:45 Медведев исключил угрозу для «огородов Люксембурга» от российских ракет Политика, 00:35 Макрон предложил создать агентство для защиты демократии от манипуляций Политика, 00:21 В Петербурге арестовали директора Дома офицеров Западного военного округа Общество, 00:12 Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах Экономика, 00:01 Эксперты нашли риски утечки данных у 79% сайтов Технологии и медиа, 00:01 Посол пообещал «жесткий» ответ на угрозы инвестициям России в Венесуэле Политика, 04 мар, 23:45 Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным Политика, 04 мар, 23:24 Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке Общество, 04 мар, 23:15 WP подсчитала количество ложных высказываний Трампа за день Политика, 04 мар, 22:37 Перешедший в «Зенит» Ракицкий не получил вызов на матчи сборной Украины Спорт, 04 мар, 22:14 Миллер выразил надежду на благополучную судьбу «Северного потока-2» Бизнес, 04 мар, 22:10 Индийский истребитель сбил запущенный с территории Пакистана беспилотник Политика, 04 мар, 22:09
Политика ,  
0 
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года. Об этом глава кабмина рассказал в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство.

«Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему — прим. Ред.) и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий», — приводятся слова Медведева на сайте правительства России.

По его словам, такими условиями являются урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, когда истекает действующий контракт, если будет урегулирована ситуация в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону украинского «Нафтогаза».

«Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит, — заявил Путин. — Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — отмечал российский президент.

В феврале текущего года замглавы МИД России Александр Панкин отмечал, что страна готова продолжать осуществлять транзит только на условиях Москвы. «Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт. Можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений», — говорил он.

В ответ на это исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что текущий транзитный контракт между украинской компанией и «Газпромом» не соответствует требованиям законодательства Украины и Европейского союза и по этой причине соглашение не может быть продлено. Он подчеркнул, что транзит газа через Украину может идти только «на стандартных европейских условиях».

1 января 2020 года истекает срок ​действия контракта на транзит российского газа в Европу через Украину. Документ был подписан в 2009 году. Сейчас «Нафтогаз» требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит газа в 2018-2019 годах.

 

Теги: Люксембург, Дмитрий Медведев, Украина, транзит газа
Материалы по теме
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года
Политика
Украина с января сократила транзит газа из России на 7,3%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter