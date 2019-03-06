Украина раскрыла «План А» по новому контракту на транзит газа из России

Украина раскрыла «План А» по новому контракту на транзит газа из России

Киев планирует подписать новое соглашение о транзите российского газа в Европу по европейским правилам, рассказали в МИДе страны. Срок действия нынешнего контракта истекает 31 декабря

Фото: Даниил Шамкин / Zuma / ТАСС

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу с 1 января 2020 года. Об этом заявила замглавы МИД республики Елена Зеркаль, передает «Укринформ».

По ее словам, Киев после завершения текущего контракта собирается придерживаться «Плана А», который предусматривает новое соглашение по европейским правилам.

«Наш «План А» заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС [относительно интеграции Украины в энергетическое пространство Евросоюзом], сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае», — пояснила она, уточнив, что план составлен «относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов».

Замминистра подчеркнула, что документ нужно сделать таким, чтобы его исполнял любой новый президент Украины и любое новое правительство. Киев хорошо «изучил уроки» газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с «партнерами» готовит предупредительные меры на случай провала переговоров, добавила она.