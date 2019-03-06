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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Украинский кризис ,  
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Украина раскрыла «План А» по новому контракту на транзит газа из России
Киев планирует подписать новое соглашение о транзите российского газа в Европу по европейским правилам, рассказали в МИДе страны. Срок действия нынешнего контракта истекает 31 декабря
Фото: Даниил Шамкин / Zuma / ТАСС

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу с 1 января 2020 года. Об этом заявила замглавы МИД республики Елена Зеркаль, передает «Укринформ».

По ее словам, Киев после завершения текущего контракта собирается придерживаться «Плана А», который предусматривает новое соглашение по европейским правилам.

«Наш «План А» заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС [относительно интеграции Украины в энергетическое пространство Евросоюзом], сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае», — пояснила она, уточнив, что план составлен «относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов».

Замминистра подчеркнула, что документ нужно сделать таким, чтобы его исполнял любой новый президент Украины и любое новое правительство. Киев хорошо «изучил уроки» газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с «партнерами» готовит предупредительные меры на случай провала переговоров, добавила она.

31 декабря 2019 года истекает срок ​действия контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Документ был подписан в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Политика
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

В минувший вторник, 5 марта, глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort, отвечая на вопрос о будущем транзита российского газа, заявил, что Москва готова будет продолжать подавать газ по трубопроводам через Украину, если между заинтересованными компаниями двух стран будут достигнуты выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также если станет стабильной политическая обстановка.

Примерно такую же позицию высказывал ранее и президент Владимир Путин. В июле прошлого года он указывал, что Россия будет готова сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирована ситуация в Стокгольмском арбитраже.

С 2014 года в Арбитражном суде Стокгольма длится спор «Газпрома» и «Нафтогаза», связанный с контрактами на транзит и поставки газа на Украину. В феврале прошлого года суд обязал российскую компанию выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. С учетом украинского долга (около $2,1 млрд) «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Через несколько месяцев Москва добилась приостановки решения арбитража, «Нафтогаз» действия «Газпрома» не оспорил. В конце февраля этого года украинская компания начала процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге. Киев подал иски против Москвы сразу в несколько юрисдикций.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, транзит газа, «Нафтогаз»
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