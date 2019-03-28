Мадуро сообщил об участии снайпера в атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Мадуро сообщил об участии снайпера в атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Нападение снайпера, действовавшего в интересах венесуэльской оппозиции, стало причиной третьего за месяц отключения электроэнергии в стране, заявил президент Николас Мадуро. Жители 16 штатов страны остались без света 25 марта

Каракас во время блэкаута (Фото: AP Photo / Natacha Pisarenko)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о причинах масштабного отключения электроэнергии в стране, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

По его словам, авария на ГЭС стала следствием нападения, организованного оппозиционными силами.

«Атака была проведена с возвышенности с использованием винтовки», — заявил Мадуро. По его его словам, нападение осуществил наемник, «нанятый устраивающей госпереворот оппозицией», а выстрелы, которые он совершил, привели к поломке, которая оставила страну без света на несколько недель.

Жители по меньшей мере 16 штатов Венесуэлы остались без света 25 марта. Это отключение стало третьим за последний месяц.



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