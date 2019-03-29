Bloomberg узнал о готовности США к новым антироссийским санкциям

По данным источников агентства, санкции планируется ввести против России в связи с делом Скрипалей

Белый дом США (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Государственный департамент и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, санкции должны стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным Bloomberg, подготовленный Госдепом и Минфином пакет санкций уже передан на утверждение в Белый дом. Но как долго там их будут рассматривать, пока не ясно.

В феврале 2019 года представитель Госдепартамента Чарльз Фолкнер в ответ на запрос одного из сенаторов сообщил, что его ведомство решает, какие именно санкции из «полного списка возможных мер» следует выбрать и как их введение повлияет на интересы национальной безопасности США. «Санкции уже на подходе, но процесс требует времени», — указал тогда Фолкнер.

Возможность введения новых антироссийских санкций обсуждали в феврале 2019 года госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров. Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила тогда, что Лавров предупредил своего собеседника, что новые санкции ухудшат отношения двух стран, а также «атмосферу на мировой арене».