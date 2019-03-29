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Bloomberg узнал о готовности США к новым антироссийским санкциям
По данным источников агентства, санкции планируется ввести против России в связи с делом Скрипалей
Белый дом США (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Государственный департамент и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, санкции должны стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным Bloomberg, подготовленный Госдепом и Минфином пакет санкций уже передан на утверждение в Белый дом. Но как долго там их будут рассматривать, пока не ясно.

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В феврале 2019 года представитель Госдепартамента Чарльз Фолкнер в ответ на запрос одного из сенаторов сообщил, что его ведомство решает, какие именно санкции из «полного списка возможных мер» следует выбрать и как их введение повлияет на интересы национальной безопасности США. «Санкции уже на подходе, но процесс требует времени», — указал тогда Фолкнер.

Возможность введения новых антироссийских санкций обсуждали в феврале 2019 года госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров. Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила тогда, что Лавров предупредил своего собеседника, что новые санкции ухудшат отношения двух стран, а также «атмосферу на мировой арене».

В августе 2018 года Госдепартамент США объявил о введении санкций против России, возложив на российские власти ответственность за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Но тогда была задействована только часть ограничений, а именно запрет экспорта товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

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Второй пакет ограничений (в число опций входит понижение статуса двусторонних отношений, полный запрет на экспорт товаров из США и импорт в США, запрет на воздушное сообщение для госперевозчиков) введен не был. В конце января в Госдепе отказались сказать, когда это может произойти, и подчеркнули, что дедлайна для новых мер не существует.

Российские власти отрицают свою причастность к отравлению Скрипалей в британском Солсбери в марте 2018 года.

В феврале Reuters сообщило, что сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили законопроект об ужесточении санкций против России в ответ на якобы имевшее вмешательство Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.

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«Санкции — это безумие»: о чем говорят российские гости Давосского форума

Автор: Евгений Калюков
Теги: антироссийские санкции
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