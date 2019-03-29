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Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
По информации Bloomberg, в США ждут одобрения Белым домом нового пакета антироссийских санкций
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций. Курс доллара во время торгов поднимался до отметки 65,75 руб., курс евро — до 73,75 руб.

В течение дня, до сообщений СМИ, рубль незначительно снижался.

Индекс Мосбиржи, по данным на 18:25 мск, снизился на 0,1% по отношению к закрытию четверга, до 2491 пункта. Индекс РТС снизился на 0,74%, до 1198 пунктов.

По информации источников Bloomberg, Минфин и Госдепартамент США подготовили проект санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Вашингтон обвиняет Москву. Российские власти отрицают причастность к отравлению Скрипалей.

В данный момент новый пакет ограничений ожидает одобрения Белого дома.

Политика
Bloomberg узнал о готовности США к новым антироссийским санкциям

Какими именно будут новые ограничения, собеседники Bloomberg не уточняют, но агентство напоминает, что в сентябре прошлого года заместитель секретаря Бюро по экономическим и деловым вопросам Госдепа Маниша Сингх​ говорила о намерениях Вашингтона ввести «очень суровые санкции» в отношении России. Тогда Сингх уточняла, что ограничительные меры будут включать «банковские санкции, запрет на закупку оборонных изделий и денежную помощь».

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: валютные торги
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