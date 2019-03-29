Медведев исключил отмену США санкций против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» заявил, что США никогда не отменят антироссийские санкции.

«Никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика — за последние 100 лет во всяком случае — была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны», — сказал премьер.

Медведев добавил, что в истории не было промежутка, когда санкций со стороны США не существовало. Он указал, что это мешает международному сотрудничеству и не позволяет Москве и Вашингтону решать ключевые вопросы безопасности и экономического развития.

В феврале Медведев говорил, что Россия способна выдержать новые санкции США, однако относиться к ним как к «ерунде» нельзя.