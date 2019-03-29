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ММК ₽53 (+17,49%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Медведев исключил отмену США санкций против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» заявил, что США никогда не отменят антироссийские санкции.

«Никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика — за последние 100 лет во всяком случае — была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны», — сказал премьер.

Медведев добавил, что в истории не было промежутка, когда санкций со стороны США не существовало. Он указал, что это мешает международному сотрудничеству и не позволяет Москве и Вашингтону решать ключевые вопросы безопасности и экономического развития.

Политика
Медведев предостерег от отношения к санкциям США как к «ерунде»

В феврале Медведев говорил, что Россия способна выдержать новые санкции США, однако относиться к ним как к «ерунде» нельзя. 

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года отмечал, что у санкционной политики Запада есть как минусы, так и некоторые плюсы. По его словам, ограничения заставили Россию «включить мозги», результатом санкционной политики стал рост в ключевых отраслях. При этом негативным результатом санкций стало повышение цен на внутреннем рынке, в том числе на продукты, указал Путин.

Теги: Санкции, Дмитрий Медведев, Америка
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