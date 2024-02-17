Шольц исключил вступление НАТО в конфликт на Украине

Олаф Шольц (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

НАТО не хочет быть вовлеченным в прямой конфликт на Украине, поэтому не отправит своих военных в зону боевых действий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, и по этой причине все страны, поддерживающие Украину, с самого начала войны приняли решение не отправлять свои войска на Украину», — сказал канцлер (цитата по The Guardian).

По мнению Шольца, угроза со стороны России реальна, поэтому нужно развивать способности альянса по сдерживанию и обороне, чтобы те продолжали вызывать доверие. У Москвы не было сомнений, что НАТО — «сильнейший в мире военный союз», подчеркнул он.

В ноябре 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после начала военной операции на Украине двумя главными задачами для альянса стали оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации, которая может привести к полноценной войне между блоком и Россией.

Российские власти неоднократно обвиняли НАТО во вступлении в конфликт на Украине. Так, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад ведет войну против Москвы «руками» Киева. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал он.