Путин пообещал продемонстрировать «Сарматы» на боевом дежурстве
В российские войска поставлены ракеты «Сармат», заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве, продолжил он.
«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — сказал президент.
«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа», — также сказал Путин.
О том, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в сентябре 2023 года. Путин анонсировал скорое поступление «Сарматов» на боевое дежурство в июне прошлого года. О начале развертывания межконтинентальных ракет сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года.
«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Вес одного снаряда превышает 200 т, а дальность стрельбы составляет 18 тыс. км. Длина ракеты достигает 35,5 м, а диаметр — 3 м. Первые испытания ракеты провели в апреле 2022 года.
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