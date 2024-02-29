Путин напомнил о готовности сил стратегического сдерживания

Стратегические ядерные силы России находятся в полной готовности к применению, заявил Путин. Он также отметил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон» уже использовались в бою

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Президент России Владимир Путин заявил о полной готовности к применению стратегических ядерных сил страны.

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа», — сказал он в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и «с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции».

Впервые о «Кинжалах» Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Он отмечал, что эти комплексы не имеют аналогов в мире. По его словам, ракеты умеют маневрировать во время полета и преодолевать все системы ПВО и ПРО.

В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже не шло речи, отметил глава государства.

На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет», завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», заявил Путин. «Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать — уникальные — характеристики», — подчеркнул он.

Президент России также пообещал продемонстрировать ракеты «Сармат» на боевом дежурстве.

О начале серийного производства ракет «Циркон» говорил в 2022 году глава Минобороны Сергей Шойгу. Тогда же ведомство заключило контракты на производство зенитно-ракетных комплексов С-500, ракет «Сармат» и «Кинжал».