Комплексы «Сармат» встали на боевое дежурство

Ракета с дальностью стрельбы до 18 тыс. км имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны. Путин впервые представил эти стратегические комплексы в 2018 году

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

О скором заступлении «Сарматов» на боевое дежурство говорил в июне президент России Владимир Путин. Ракетный комплекс начали развертывать в декабре, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. В 2018 году президент говорил, что комплекс должен поступить на вооружение в 2020 году, позднее в ракетных войсках анонсировали постановку «Сарматов» в 2021-м, а в декабре того года — в 2022-м.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Стартовая масса ракеты превышает 200 т. Дальность стрельбы составляет 18 тыс. км.

Стратегический комплекс «Сармат» Путин впервые показал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года, значительная часть которого была посвящена новейшему оружию России. Тогда президент сообщил, что эта стратегическая ракета нового поколения сменит стоящего на вооружении «Воеводу» («Сатана» по классификации НАТО). «У «Воеводы» дальность — 11 тыс. км, у новой системы ограничений по дальности практически нет», — говорил тогда Путин. В ходе послания был продемонстрирован ролик, на котором ракета полетела в сторону Северной Америки через Северный полюс.

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