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Путин анонсировал скорое поступление «Сарматов» на боевое дежурство

Путин: комплексы «Сармат» скоро поступят на боевое дежурство с новой ракетой
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Новые пусковые установки «Сармат» скоро заступят на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой», — сказал Путин.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Вес одного снаряда превышает 200 т. Дальность стрельбы составляет 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны, говорили в Минобороны.

Первые успешные испытания этой МБР состоялись в апреле прошлого года. В Минобороны называли ее «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей». Путин утверждал, что это оружие «надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз».

Проект ракеты «Сармат» президент показал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. В том же году Ракетные войска стратегического назначения заявляли, что ракету поставят на вооружение в 2021 году. Но в декабре 2021 года в войсках сообщили, что первый полк комплекса «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство к концу 2022 года.

В декабре 2022-го Путин пообещал, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в ближайшее время. В феврале 2023-го президент заверил, что это произойдет до конца года.

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