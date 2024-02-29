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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ завела дело о госизмене на 19-летнего россиянина за перевод ВСУ

ФСБ завела дело о госизмене на 19-летнего волгоградца за переводы денег ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
На 19-летнего волгоградца завели дело о госизмене за перевод денег украинским военным, сообщила пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, он переводил деньги на покупку дронов, раций и другого оборудования
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

На 19-летнего жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод средств ВСУ, следует из сообщения пресс-службы УФСБ по Волгоградской области, передает агентство «Высота 102». Подозреваемый был задержан в аэропорту города во время попытки вылететь в Турцию.

Во время проверки оперативники установили, что волгоградец с помощью мобильного устройства неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ для сбора денежных средств, с целью приобретения оружия, средств поражения, технических средств для поддержки украинских военных. С июля по декабрь 2023 года он переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для ВСУ. «Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России. Фигурант уголовного дела задержан», — говорится в сообщении ФСБ.

Дела о госизмене подследственны ФСБ. Максимальное наказание по статье о госизмене с весны 2023 года предусматривает пожизненное лишение свободы. Дела по этой статье обычно рассматриваются в закрытом порядке.

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26 февраля актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене. Следствие в начале февраля также рассказало, что он участвовал в боевых действиях против российских сил в Херсонской области, которая вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Также актер, по данным следствия, принимал участие в атаках на Брянскую и Белгородскую области весной 2023 года.

21 февраля Мещанский суд Москвы отправил другого подозреваемого в госизмене под арест на два месяца. Тогда причина возбуждения дела не уточнялась.

Ранее в тот же день ФСБ сообщила о задержании жителя Читы по подозрению в госизмене. По данным ведомства, мужчина с октября 2022 года администрировал подконтрольную СБУ группу в Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду.

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