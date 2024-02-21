Жителя Читы задержали по подозрению в госизмене

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Забайкальского края по подозрению в государственной измене, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, с октября 2022 года мужчина администрировал подконтрольную Службе безопасности Украины (СБУ) группу в мессенджере Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду. Задержанный также собирал и передавал иностранцам данные российских военнослужащих и их родственников, добавили в службе.

Жителя Читы задержали при попытке покинуть Россию, чтобы получить политическое убежище в США. Против него завели дело по статье о госизмене (ст. 275 УК). Она предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.

В течение 2023 года ФСБ сообщала о десятках заведенных дел по статье о госизмене. В частности, в начале февраля силовики задержали жителя Камчатки за передачу СБУ данных о работе погранслужбы, участниках военной операции и другую информацию о ВС России.