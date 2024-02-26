Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Актер Канахин уехал на Украину, участвовал в боевых действиях на ее стороне, в том числе в нападениях диверсантов на Брянскую и Белгородскую области. Его осудили по статье о госизмене

Кирилл Канахин (внесён в список террористов и экстремистов) (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщила прокуратура Москвы.

Канахину вменили государственную измену (ст. 275 УК).

В обвинительном заключении прокуратуры говорилось, что Канахин уехал из России и в августе прошлого года на Украине присоединился к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК; признан террористической организацией и запрещен в России).

В начале прошлого года он принимал участие в боевых действиях против российской армии в Херсонской области; в марте того же года участвовал в атаке диверсантов на Климовский район Брянской области, а в мае — в схожей атаке на Белгородскую область, на село Грайворон.

В прошлом марте Канахина объявили в розыск, в ноябре суд в Москве заочно арестовал его.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».