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Военная операция на Украине ,  
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Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Военный суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку
Сюжет
Военная операция на Украине
Актер Канахин уехал на Украину, участвовал в боевых действиях на ее стороне, в том числе в нападениях диверсантов на Брянскую и Белгородскую области. Его осудили по статье о госизмене
Кирилл Канахин (внесён в список террористов и экстремистов)
Кирилл Канахин (внесён в список террористов и экстремистов) (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщила прокуратура Москвы.

Канахину вменили государственную измену (ст. 275 УК).

В обвинительном заключении прокуратуры говорилось, что Канахин уехал из России и в августе прошлого года на Украине присоединился к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК; признан террористической организацией и запрещен в России).

Следствие рассказало об участии актера из «Глухаря» в атаках ВСУ
Политика
Кирилл&nbsp;Канахин

В начале прошлого года он принимал участие в боевых действиях против российской армии в Херсонской области; в марте того же года участвовал в атаке диверсантов на Климовский район Брянской области, а в мае — в схожей атаке на Белгородскую область, на село Грайворон.

В прошлом марте Канахина объявили в розыск, в ноябре суд в Москве заочно арестовал его.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
госизмена Брянская область Белгородская область
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