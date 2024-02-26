Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщила прокуратура Москвы.
Канахину вменили государственную измену (ст. 275 УК).
В обвинительном заключении прокуратуры говорилось, что Канахин уехал из России и в августе прошлого года на Украине присоединился к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК; признан террористической организацией и запрещен в России).
В начале прошлого года он принимал участие в боевых действиях против российской армии в Херсонской области; в марте того же года участвовал в атаке диверсантов на Климовский район Брянской области, а в мае — в схожей атаке на Белгородскую область, на село Грайворон.
В прошлом марте Канахина объявили в розыск, в ноябре суд в Москве заочно арестовал его.
Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты