В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК) Мартынова Н.О., сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Мартынову Н.О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 апреля 2024 года. Мартынов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.
Согласно карточке дела на сайте суда, оно было зарегистрировано 21 февраля.
Максимальное наказание по статье о госизмене с весны прошлого года предусматривает пожизненное лишение свободы. Дела по этой статье обычно рассматриваются в закрытом порядке.
21 февраля ФСБ сообщила о задержании жителя Читы по подозрению в госизмене. По информации ведомства, с октября 2022 года мужчина администрировал подконтрольную Службе безопасности Украины (СБУ) группу в Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду.
Задержанный также собирал и передавал иностранцам данные российских военнослужащих и их родственников, добавили в службе. ФСБ уточнила, что мужчину задержали при попытке покинуть Россию, чтобы получить политическое убежище в США.
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