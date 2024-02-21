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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Суд арестовал подозреваемого в госизмене россиянина Мартынова на два месяца
Мещанский суд Москвы отправил подозреваемого в госизмене под арест на два месяца. Причина возбуждения дела не уточняется
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК) Мартынова Н.О., сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Мартынову Н.О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 апреля 2024 года. Мартынов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

Согласно карточке дела на сайте суда, оно было зарегистрировано 21 февраля.

Максимальное наказание по статье о госизмене с весны прошлого года предусматривает пожизненное лишение свободы. Дела по этой статье обычно рассматриваются в закрытом порядке.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

21 февраля ФСБ сообщила о задержании жителя Читы по подозрению в госизмене. По информации ведомства, с октября 2022 года мужчина администрировал подконтрольную Службе безопасности Украины (СБУ) группу в Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду.

Задержанный также собирал и передавал иностранцам данные российских военнослужащих и их родственников, добавили в службе. ФСБ уточнила, что мужчину задержали при попытке покинуть Россию, чтобы получить политическое убежище в США.

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