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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило о деле о госизмене на экс-депутата Пономарева

«РИА Новости»: ФСБ завела против экс-депутата Думы Пономарева дело о госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Несколько дел против Пономарева объединили в одно производство, среди них — госизмена и публичные призывы против российской безопасности. Он живет за границей и заочно арестован
Илья Пономарёв&nbsp;(признан иноагентом)
Илья Пономарёв (признан иноагентом) (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

ФСБ завела уголовные дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом), они объединены в одно производство, сообщает госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных ведомствах.

Речь идет о делах о государственной измене в виде перехода на сторону противника, участии в террористической организации, публичных призывах в интернете к осуществлению деятельности против безопасности России и других.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Пономарев уже становился фигурантом уголовных дел. В отношении экс-депутата ранее завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), Пономарева заочно арестовали и объявили в розыск. Затем он стал подозреваемым по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Следствие полагает, что политик участвовал в принятии актов на съезде организации, которые посягают на территориальную целостность России. Как уточнял канал Baza, речь шла о «Съезде народных депутатов» (НПО, признана в России нежелательной организацией), в которой Пономарев принял участие.

В январе по делу о «Съезда народных депутатов» силовики пришли с обысками по месту жительства Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также доцента МГУ Михаила Лобанова (признан иностранным агентом).

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Фото:Верховный суд Республики Адыгея / VK

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. В апреле 2015-го он утратил депутатскую неприкосновенность по запросу Генпрокуратуры. Это было сделано после предъявления обвинений по делу о пособничестве в растрате 22 млн руб. в инновационном центре «Сколково» (в 2010 году Пономарев был назначен советником президента фонда).

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Пономарев живет за границей. В 2019 году он сообщил о получении гражданства Украины.

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Виктория Хабарова
ФСБ госизмена дело о госизмене призывы к террористической деятельности Илья Пономарев
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