FT узнала о сомнениях в Киеве насчет слов Трампа о прекращении ударов
Украинские власти из выступления президента США Дональда Трампа узнали о его просьбе к России временно прекратить удары по Украине, сообщил в X журналист Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на чиновников.
По его словам, в Киеве не получали от России сигналов и не уверены, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.
О своей просьбе Трамп рассказал на совещании в Белом доме. По словам республиканца, он лично призвал российского президента Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов) и тот ответил согласием.
Кремль ранее 29 января не стал подтверждать появившиеся в соцсетях сообщения о достижении «энергетического перемирия».
FT ранее писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем недавних трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, которые прошли в закрытом режиме 23 и 24 января. Все участники назвали встречи конструктивными, не приведя деталей. О результатах, как писал ТАСС, должны были объявить «уполномоченные лица в столицах». Новый раунд запланирован на 1 февраля.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В этом месяце ведомство несколько раз отчитывалось об ударах по объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Украины».
На этом фоне в украинских городах, в том числе в Киеве, продолжаются массовые отключения электроэнергии.
