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Падение режима Асада ,  
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Bloomberg рассказал о проблемах в переговорах России с Сирией

Сюжет
Падение режима Асада
Переговоры по поводу сохранения российских баз в Сирии идут, но турецкие источники Bloomberg сомневаются, что новые сирийские власти согласятся на это. 28 января в Сирию прибыла высокопоставленная делегация из России
Авиабаза Хмеймим&nbsp;в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Переговоры России с новыми властями Сирии сталкиваются с проблемами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с их ходом. Москва пытается добиться сохранения военного присутствия в ближневосточной стране, но этому противодействует Турция, оказывавшая помощь сирийским повстанцам перед приходом к власти.

Bloomberg утверждает, что Москва надеется сохранить военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Тартус — единственный российский военно-морской логистический узел в Средиземноморье, а Хмеймим — ключевая база снабжения российских сил в Средиземноморье и Северной Африке. В 2017 году Россия получила базы в аренду на 49 лет.

Сегодня в Сирию прибыла высокопоставленная российская делегация — первая с момента падения режима Башара Асада. В страну прилетели заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. МИД не конкретизировал цели визита.

Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о дальнейшем присутствии российских военных в Хмеймиме и Тартусе, сообщал 22 января министр обороны переходного правительства Мурхаф Абу Касра. В Кремле отмечали, что судьба баз в Хмеймиме и Тартусе «будет определяться в ходе диалога».

Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Россией о порте Тартус
Политика

Два высокопоставленных турецких чиновника заявили Bloomberg, что сомневаются в перспективах сохранения баз с учетом военной помощи, которую Россия оказывала силам Асада в борьбе с повстанцами, пришедшими к власти 8 декабря.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в декабре говорил, что Анкара не поддерживает присутствие каких-либо иностранных военных баз в Сирии, но этот вопрос будет решать Дамаск.

В конце прошлого месяца пришедшие к власти в республике повстанцы заявили, что новое руководство Сирии не хочет вывода российского контингента с военных баз, если это негативно скажется на отношениях двух стран. Новое руководство страны утверждает, что Дамаск сохраняет стратегические интересы в отношениях с Москвой.

Тем не менее в январе стало известно, что новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении и о расширении порта Тартус. Директор таможни Тартуса Рияд Джуди сообщил, что сирийская сторона займется восстановлением устаревшего оборудования, «которое использовалось компанией без обновления, предусмотренного в соглашении».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сирия Хмеймим Тартус Россия Турция
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