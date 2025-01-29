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Политика ,  
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В ЕС увидели риск отставания в разработке передовых вооружений

Отставание ЕС от США и Китая в передовых технологиях объясняется отсутствием инноваций и инвестиций. Инвестиции в европейский оборонный сектор значительно ниже, чем в США, из-за чего ЕС зависит от поставщиков из третьих стран
Фото: E.Kryzhanivskyi / Shutterstock
Фото: E.Kryzhanivskyi / Shutterstock

ЕС рискует отстать в разработке новых передовых систем вооружений из-за недостатка инвестиций, говорится в стратегии Еврокомиссии по конкурентоспособности.

Инвестиции в европейский оборонный сектор значительно ниже, чем в США, из-за чего Евросоюзу приходится зависеть от поставщиков из третьих стран, отмечается в документе.

«Есть существенный риск того, что ЕС отстанет в оборонных инновациях и разработке новых передовых систем вооружений, что приведет к негативным последствиям для технологий двойного назначения», — говорится в нем.

Отставание ЕС от США и Китая в передовых технологиях связано с отсутствием инноваций и инвестиций, объясняется в стратегии. Кроме того, европейские компании обременены высокими ценами на энергоносители и регулированием, следует из документа.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В ноябре прошлого года на тот момент кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны ЕС Андрюс Кубилюс заявил о намерении готовить союз к «самым непредвиденным военным сценариям», в том числе военной конфронтации с Россией. Президент России Владимир Путин утверждал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.

Кубилюс обещал, что новый состав ЕК будет работать над милитаризацией Евросоюза, повышением военных расходов и созданием «единого оборонного рынка». «Лучшей инвестицией в оборону ЕС» он называл «инвестиции в армию Украины». Кроме того, по его мнению, США в ближайшие годы, «вероятно, сосредоточатся на Китае», поэтому Брюссель должен достичь большей независимости в своей обороне, в том числе в отношениях с НАТО.

Пришедший к власти в США Дональд Трамп настаивает, что ЕС должен увеличить свои расходы на оборону в рамках НАТО с 2 до 5% ВВП. Он также говорил, что США потратили на военную помощь Киеву на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. По его мнению, Европа должна возместить эти траты.

Генсек альянса Марк Рютте предупреждал, что странам ЕС через четыре-пять лет придется учить русский язык, если те существенно не нарастят расходы на оборону.

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Елена Чернышова
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