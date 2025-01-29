Российские военные заняли село Новоелизаветовка в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новоелизаветовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в своей сводке.
Новоелизаветовка находится к юго-западу от Покровска. По данным украинских властей, до начала военных действий там жили около 600 человек.
На прошлой неделе ведомство сообщало о боях с украинскими штормовиками близ этого села и ряда других населенных пунктов.
Покровск находится в 66 км к северо-западу от Донецка. Его стратегическое значение заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе. В январе Минобороны отчитывалось о занятии населенных пунктов рядом с городом, например, расположенного примерно в 10 км поселка Шевченко.
26 января под контроль российских военных перешел поселок городского типа Великая Новоселка в Волновахском районе. До начала полномасштабных боев там проживали около 6 тыс. человек.
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