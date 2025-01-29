Российские военные заняли село Новоелизаветовка в ДНР

Новоелизаветовка расположена к юго-западу от Покровска, Минобороны на прошлой неделе сообщало о боях с украинскими штурмовиками близ населенного пункта

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль село Новоелизаветовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в своей сводке.

Новоелизаветовка находится к юго-западу от Покровска. По данным украинских властей, до начала военных действий там жили около 600 человек.

На прошлой неделе ведомство сообщало о боях с украинскими штормовиками близ этого села и ряда других населенных пунктов.

Покровск находится в 66 км к северо-западу от Донецка. Его стратегическое значение заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе. В январе Минобороны отчитывалось о занятии населенных пунктов рядом с городом, например, расположенного примерно в 10 км поселка Шевченко.

26 января под контроль российских военных перешел поселок городского типа Великая Новоселка в Волновахском районе. До начала полномасштабных боев там проживали около 6 тыс. человек.