Минобороны сообщило о взятии под контроль Шевченко в ДНР
Российские военные заняли населенный пункт Шевченко в ДНР, заявило Минобороны.
«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.
Примерно в 10 км от города Покровска и примерно в 50 км от города Курахово находится поселок Шевченко (входит в Покровский городской совет). О его взятии глава ДНР Денис Пушилин сообщал 16 декабря. Примерно в 30 км от Курахово и примерно в 40 км от Покровска расположено также село Шевченко.
Минобороны отчиталось о взятии Курахово 6 января. За Покровск — важнейший узел снабжения подразделений ВСУ — продолжаются бои.
До этого ведомство сообщало о контроле над населенными пунктами вблизи Покровска: Новооленовкой, Зеленовкой, Успеновкой и Новопустынкой, Новым Трудом, Новотроицком и др.
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