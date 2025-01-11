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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Шевченко в ДНР

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Военная операция на Украине
Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр», сообщило ведомство
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские военные заняли населенный пункт Шевченко в ДНР, заявило Минобороны.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Примерно в 10 км от города Покровска и примерно в 50 км от города Курахово находится поселок Шевченко (входит в Покровский городской совет). О его взятии глава ДНР Денис Пушилин сообщал 16 декабря. Примерно в 30 км от Курахово и примерно в 40 км от Покровска расположено также село Шевченко.

Минобороны отчиталось о взятии Курахово 6 января. За Покровск — важнейший узел снабжения подразделений ВСУ — продолжаются бои.

До этого ведомство сообщало о контроле над населенными пунктами вблизи Покровска: Новооленовкой, Зеленовкой, Успеновкой и Новопустынкой, Новым Трудом, Новотроицком и др.

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Елена Чернышова
Минобороны ДНР Военная операция на Украине
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