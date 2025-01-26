Минобороны объявило о взятии под контроль поселка Великая Новоселка

Поселок расположен неподалеку от Волновахи, там осталось около 5% жителей, передавала Би-би-си

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Под контроль российских войск в результате активных наступательных действий перешел поселок городского типа Великая Новоселка в ДНР, сообщило Минобороны.

В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Великая Новоселка расположена в Волновахском районе. До начала боевых действий в поселке проживало около 6 тыс. человек. Как писала Би-би-си в декабре, затем там остались около 5% жителей от прежней численности.

Двумя днями ранее в руководстве ДНР сообщили о выдвинутом ультиматуме о сдаче в плен для обороняющейся в Великой Новоселке бригады ВСУ. «В районе Великой Новоселки сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта», — рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский.

Минобороны 26 января доложило также о взятии села Зеленое в ДНР.