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Российские войска вступили в бой с украинской штурмовой бригадой «Лють», сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — говорится в опубликованном ведомством тексте.

По сообщению Минобороны, бои происходили на территории Донецкой народной республики в районах Петровки, Дзержинска, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки. Столкновение произошло в результате наступления группировки российских войск «Центр».

Штурмовая бригада «Лють» (в переводе с украинского означает «ярость») входит в структуру Национальной полиции Украины. Она была создана в январе 2023 года для участия в боевых действиях против России и представляет собой военизированное подразделение полиции. Бригада была сформирована на основе полков спецназа «Сафари» и «Цунами», а также батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1», насчитывает 5000 солдат.

В результате наступления российские военные заняли населенный пункт Соленое в ДНР.