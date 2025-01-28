Минобороны сообщило о контроле над Двуречной в Харьковской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Поселок Двуречная расположен в Купянском районе на востоке Харьковской области. По состоянию на 2024 год там проживало до 80 человек, заявляли в местной администрации. До начала военной операции на Украине численность населения Двуречной составляла 3,5 тыс. человек.
Материал дополняется
Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота
Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети
Названы новые размеры маткапитала и правила его траты
Цены на аренду жилья снизились на 8-12%
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов