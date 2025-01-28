Минобороны сообщило о контроле над Двуречной в Харьковской области

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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Поселок Двуречная расположен в Купянском районе на востоке Харьковской области. По состоянию на 2024 год там проживало до 80 человек, заявляли в местной администрации. До начала военной операции на Украине численность населения Двуречной составляла 3,5 тыс. человек.

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