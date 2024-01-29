Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины
Послы Евросоюза поддержали идею использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, на помощь Украине, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС в посте в Х (бывший Twitter).
«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщила газета The Financial Times (FT), в ЕС одобрили план по отдельному учету прибыли, полученной депозитарием Euroclear от российских активов. Там, уточняло издание, хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены. Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины». Отмечалось, что инициатива затрагивает только будущую прибыль и не будет применяться «задним числом».
Bloomberg около недели назад со ссылкой на источники сообщал, что главы МИД стран ЕС поддержали идею введения налога на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России. По данным Reuters, на конфискацию активов в Евросоюзе не пойдут, так как по этому поводу нет соглашения между членами объединения, кроме того, в ЕС видят в таком шаге юридические риски. В декабре FT писала, что США призвали страны G7 рассмотреть различные варианты конфискации, но Германия, Франция и Италия возразили и сочли необходимым тщательно изучить законность таких действий.
В российском МИДе отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Один из источников рассказал, что Россия может ответить конфискацией западных активов и разрывом дипломатических отношений.
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