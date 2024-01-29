 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины

Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для помощи Украине
Сюжет
Война санкций
ЕС намерен использовать эти средства для финансирования восстановления Украины. Россия предупреждала, что подобные действия с ее активами на Западе будут расценены как «воровство»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Послы Евросоюза поддержали идею использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, на помощь Украине, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС в посте в Х (бывший Twitter).

«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила газета The Financial Times (FT), в ЕС одобрили план по отдельному учету прибыли, полученной депозитарием Euroclear от российских активов. Там, уточняло издание, хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены. Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины». Отмечалось, что инициатива затрагивает только будущую прибыль и не будет применяться «задним числом».

FT узнала о поддержке ЕС «первого шага» по российским активам
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Bloomberg около недели назад со ссылкой на источники сообщал, что главы МИД стран ЕС поддержали идею введения налога на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России. По данным Reuters, на конфискацию активов в Евросоюзе не пойдут, так как по этому поводу нет соглашения между членами объединения, кроме того, в ЕС видят в таком шаге юридические риски. В декабре FT писала, что США призвали страны G7 рассмотреть различные варианты конфискации, но Германия, Франция и Италия возразили и сочли необходимым тщательно изучить законность таких действий.

В российском МИДе отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Один из источников рассказал, что Россия может ответить конфискацией западных активов и разрывом дипломатических отношений.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз Украина конфискация российские активы
Материалы по теме
В МИДе заявили об «адекватном» ответе в случае конфискации активов России
Политика
Комитет сената США поддержал законопроект о передаче активов России Киеву
Политика
Бельгия передаст Украине доходы от замороженных активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Пентагон переадресовал Киеву вопрос об отставке Залужного Политика, 22:56
СПБ Биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами Инвестиции, 22:43
Почему новая немецкая партия DAVA вызвала бурную реакцию властей Политика, 22:41
Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины Политика, 22:36
Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании Бизнес, 22:22
Акции СПБ Биржи упали на 14% и отскочили обратно из-за сообщения брокера Инвестиции, 22:13
Над Брянской областью уничтожили беспилотник Политика, 22:13
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
FT узнала о поддержке ЕС «первого шага» по российским активам Политика, 22:04
WSJ узнала о вероятном отсутствии болтов на Boeing с оторвавшейся дверью Общество, 22:01
Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:58
«Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Коста-Рики Спорт, 21:41
Путин и Лукашенко утвердили 15 союзных программ России и Белоруссии Политика, 21:40
«Цифра брокер» сообщил, что прекратил все торговые операции на СПБ Бирже Инвестиции, 21:35
В Подмосковье 120 человек эвакуировали из-за трещины на фасаде дома Общество, 21:33