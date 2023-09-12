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В Думе предложили «закон Мизулиной» после истории с Даней Милохиным

Вице-спикер Думы Даванков предложил «закон Мизулиной» после истории с Милохиным
Предложение Мизулиной призвать в армию недавно вернувшегося блогера Милохина отпугнуло тысячи россиян, включая IT-специалистов, заявил вице-спикер Госдумы. Он предложил ввести обязательные работы для «серийных доносчиков»
Владислав Даванков
Владислав Даванков (Фото: davankov / Telegram)

В Госдуме ускорили разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков», заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков в телеграм-канале. По его словам, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина своими действиями в отношении блогера Дани Милохина могла повлиять на решение тысяч россиян, в том числе IT-специалистов, ученых и бизнесменов, не возвращаться в Россию.

«Назовем его «закон Мизулиной». Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», — написал он.

Ранее, 11 сентября, Мизулина обратилась к Минобороны России, отметив, что Милохин недавно вернулся в страну, и предложила призвать его в армию, так как у него нет оснований для отсрочки. По ее мнению, армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» Милохина.

После этого, по данным телеграм-канала Mash, Милохин экстренно улетел в Дубай. «В 23:18 он прошел паспортный контроль во Внуково и вылетел в Эмираты рейсом в 0:50 экономклассом», — отметил канал. Мизулина сочла это «результатом консолидации и единения гражданского общества».

«Никаких повесток мы не получали», — сказали РБК в пресс-службе Дани Милохина о ситуации.

В октябре прошлого года Милохин покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале» и уехал из России в ОАЭ, объяснив это тем, что он устал. Позднее он рассказывал, что в Дубае зарабатывал на жизнь, выступая на корпоративах. Тем не менее в апреле этого года он признался, что остался без денег после того, как уехал за границу и потерял связь с Россией.

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Находясь за пределами России, Милохин исполнил гимн Украины на стриме с блогером Артуром Бабичем.

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Госдума Екатерина Мизулина доносы законы Даня Милохин
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