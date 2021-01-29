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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко объяснил «тайную» инаугурацию готовящейся провокацией

Церемония прошла в закрытом режиме на фоне протестов. Президент Белоруссии заявил, что его предупредили о готовящейся провокации и покушении на депутатов. «И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — объяснил он
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Инаугурация президента Белоруссии 23 сентября 2020 года проходила в закрытом режиме из-за готовящейся провокации и покушения на депутатов. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — пояснил Лукашенко.

Власти Белоруссии заранее не объявляли об инаугурации. О том, что Лукашенко официально вступил в должность, сообщило агентство БелТА в 11:30 мск 23 сентября.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В день инаугурации пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лично он не знал о мероприятии заранее. Он также подчеркнул, что это «абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства».

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На следующий день после церемонии Лукашенко заявил, что она не была тайной, так как к участию были приглашены тысячи человек. «По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — подчеркнул он.

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Лукашенко вступил в должность президента на закрытой церемонии
Политика
Фото:pul_1 / Telegram

Инаугурация президента проходила на фоне массовых протестов, которые начались после выборов главы государства 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко с 80,1% голосов. С этим не согласилась оппозиция, заявив, что, по ее данным, победила ее кандидат Светлана Тихановская с результатом 70–80%.

В Минске, а также в некоторых других городах, прошли столкновения участников акций протеста и сотрудников милиции. Множество людеый были задержаны, в том числе журналисты. По официальным данным белорусского МВД, в день инаугурации Лукашенко задержали 364 человека.

Автор
Мария Лисицына
Белоруссия Александр Лукашенко инаугурация
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