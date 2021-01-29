Лукашенко объяснил «тайную» инаугурацию готовящейся провокацией

Церемония прошла в закрытом режиме на фоне протестов. Президент Белоруссии заявил, что его предупредили о готовящейся провокации и покушении на депутатов. «И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — объяснил он

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Инаугурация президента Белоруссии 23 сентября 2020 года проходила в закрытом режиме из-за готовящейся провокации и покушения на депутатов. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — пояснил Лукашенко.

Власти Белоруссии заранее не объявляли об инаугурации. О том, что Лукашенко официально вступил в должность, сообщило агентство БелТА в 11:30 мск 23 сентября.

В день инаугурации пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лично он не знал о мероприятии заранее. Он также подчеркнул, что это «абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства».