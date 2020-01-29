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Хуснуллин назвал главные помехи строительству в России

По словам вице-премьера, в России «большие проблемы» с ценообразованием и в регионах на множество конкурсов на строительство никто не выходит. Через законодательные изменения решить проблемы можно за пару лет, отметил Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Для ускорения темпов строительства в России необходимо изменить законодательство, предложения по поправкам уже подготовлены, заявил в интервью Meduza курирующий эту сферу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что договорился работать по законодательству с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Большие проблемы с ценообразованием, потому что та цена, которая определяется, она не объективная <...>. Когда в регионах на огромное количество конкурсов никто не выходит, это говорит о том, что цена определена неправильно», — ответил вице-премьер на вопрос о том, что «мешает строить» в России.

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Хуснуллин также указал на то, что на «переброску одной строчки в бюджете» иногда может уйти несколько месяцев. Кроме того, по его словам, существует проблема низкого качества проектирования. Для решения всех проблем в случае «слаженной работы правительства» понадобятся один-два года, заключил вице-премьер.

Хуснуллин перешел на пост вице-премьера из мэрии Москвы, где был заместителем мэра по градостроительной политике и строительству. В кабмине помимо строительства он также будет курировать Крым. Хуснуллин пришел на смену Виталию Мутко, который, в свою очередь, возглавил «Дом.РФ».

По оценке Счетной палаты на декабрь 2019 года, в России было 71,3 тыс. недостроенных объектов, профинансированных из бюджетных средств. Среди региональных строек более тысячи зданий брошены или считаются долгостроем. Такие проблемы в первую очередь связаны с неправильным расчетом стоимости строительства, писала вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова. В частности, отмечала она, по закону стоимость стройки считается по федеральным и территориальным единичным расценкам, которые «имеют лишь косвенное отношение» к реальному рынку стройматериалов.

Автор: Артём Губенко
Теги: Марат Хуснуллин, строительство
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