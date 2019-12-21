Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

По мнению главы Счетной палаты, необходимо четко определить понятие «объекты незавершенного строительства, ежеквартально составлять о них статистику и назначить одно министерство, которое будет отвечать за эту тему

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом говорится на сайте ведомства.

По мнению Кудрина, для решения проблемы в первую очередь необходимо определить понятие «объектов незавершенного строительства», включить в него здания, которые строятся именно с нарушением сроков, и определить их объем.

Далее нужно актуализировать данные о долгострое — Кудрин предложил Минфину и Казначейству предоставлять соответствующую информацию ежеквартально, а не раз в год, как сейчас. Кроме того, глава Счетной палаты выступил за определение одного ответственного по теме — сейчас вопросом долгостроя одновременно занимаются Минстрой и Минэкономразвития. На сайте Счетной палаты говорится, что присутствовавшие на совещании вице-премьер Виталий Мутко и представители ведомств одобрили предложения Кудрина.

По оценке Счетной палаты на декабрь 2019 года, в России 71,3 тыс. недостроенных объектов, профинансированных из бюджетных денег. В частности, отметила на совещании аудитор ведомства Светлана Орлова, на региональном уровне в настоящее время из 58,5 тыс. строящихся объектов 835 брошены и еще 570 являются долгостроем.