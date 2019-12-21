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Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года
По мнению главы Счетной палаты, необходимо четко определить понятие «объекты незавершенного строительства, ежеквартально составлять о них статистику и назначить одно министерство, которое будет отвечать за эту тему
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом говорится на сайте ведомства.

По мнению Кудрина, для решения проблемы в первую очередь необходимо определить понятие «объектов незавершенного строительства», включить в него здания, которые строятся именно с нарушением сроков, и определить их объем.

Далее нужно актуализировать данные о долгострое — Кудрин предложил Минфину и Казначейству предоставлять соответствующую информацию ежеквартально, а не раз в год, как сейчас. Кроме того, глава Счетной палаты выступил за определение одного ответственного по теме — сейчас вопросом долгостроя одновременно занимаются Минстрой и Минэкономразвития. На сайте Счетной палаты говорится, что присутствовавшие на совещании вице-премьер Виталий Мутко и представители ведомств одобрили предложения Кудрина.

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Бизнес

По оценке Счетной палаты на декабрь 2019 года, в России 71,3 тыс. недостроенных объектов, профинансированных из бюджетных денег. В частности, отметила на совещании аудитор ведомства Светлана Орлова, на региональном уровне в настоящее время из 58,5 тыс. строящихся объектов 835 брошены и еще 570 являются долгостроем.

В июле Счетная палата называла МЧС лидером среди федеральных ведомств по количеству долгостроев. По ее данным, речь идет о 85 объектах с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб.

Автор: Артём Губенко
Теги: Алексей Кудрин, счетная палата
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