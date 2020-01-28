Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

Марат Хуснуллин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Курировать Крым в новом составе правительства будет вице-премьер Марат Хуснуллин, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», — сказал он.

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