Политика , 28 янв, 15:46
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Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве
Марат Хуснуллин
Курировать Крым в новом составе правительства будет вице-премьер Марат Хуснуллин, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.
«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», — сказал он.
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