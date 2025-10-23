 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Запорожской АЭС спустя месяц восстановили внешнее электроснабжение

На Запорожской АЭС спустя 30 дней восстановили внешнее электроснабжение
Сюжет
Военная операция на Украине
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии. Станция обеспечивалась энергией от резервных дизель-генераторов после отключения линии электропередачи «Днепровская» в конце сентября
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press)

Запорожская АЭС спустя 30 дней снова начала получать внешнее электропитание, сообщила пресс-служба станции.

«На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» введена в работу после проведенного ремонта», — говорится в сообщении.

Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» была выведена из строя 23 сентября из-за украинской атаки. Все это время АЭС питали резервные дизель-генераторы.

Для ремонта необходимо было обеспечить режим тишины, российская сторона поставила вопрос об этом перед МАГАТЭ. 18 октября агентство сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП. Накануне в МИДе рассказали, что Киев дал гарантии безопасности для восстановления линии электропередач.

Отключение «Днепровской» стало десятым случаем потери внешнего электроснабжения станции.

МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи
Общество
Фото:iaeaorg / X

Вторая линия электропередачи — «Ферросплавная-1» — была отключена в мае.

20 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что экспертов МАГАТЭ, работавших на Запорожской атомной электростанции, спасли во время атаки ВСУ. «А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли — их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме», — отметил Балицкий.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Запорожская АЭС АЭС МАГАТЭ
Материалы по теме
МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи
Общество
«Росатом» заявил об обсуждении с Киевом и МАГАТЭ «режима тишины» на ЗАЭС
Политика
МАГАТЭ сообщило о начале восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Китай выразил протест санкциям ЕС и заявил, что он не участник конфликта Политика, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу Политика, 11:40
Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию База знаний, 11:40
В Ереване переименовали улицу Ленинградян из-за советского прошлого Политика, 11:39
Мэр назвал «махровыми националистами» напавших на пенсионеров всадников Общество, 11:34
Курс биткоина вернулся к $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Джобс, Маск, Безос: как бизнес-гуру делают совещания менее изматывающими Образование, 11:32
Мэра Рязани отстранили из-за проверки его доходов Политика, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Петербурге женщина нашла своего сына-старшеклассника мертвым в комнате Общество, 11:31
В Госдуме предложили обязать владельцев животных убирать за ними в домах Общество, 11:28
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов ЦБ Инвестиции, 11:26