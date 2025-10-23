На Запорожской АЭС спустя месяц восстановили внешнее электроснабжение

На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии. Станция обеспечивалась энергией от резервных дизель-генераторов после отключения линии электропередачи «Днепровская» в конце сентября

Запорожская АЭС (Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press)

Запорожская АЭС спустя 30 дней снова начала получать внешнее электропитание, сообщила пресс-служба станции.

«На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» введена в работу после проведенного ремонта», — говорится в сообщении.

Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» была выведена из строя 23 сентября из-за украинской атаки. Все это время АЭС питали резервные дизель-генераторы.

Для ремонта необходимо было обеспечить режим тишины, российская сторона поставила вопрос об этом перед МАГАТЭ. 18 октября агентство сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП. Накануне в МИДе рассказали, что Киев дал гарантии безопасности для восстановления линии электропередач.

Отключение «Днепровской» стало десятым случаем потери внешнего электроснабжения станции.

Вторая линия электропередачи — «Ферросплавная-1» — была отключена в мае.

20 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что экспертов МАГАТЭ, работавших на Запорожской атомной электростанции, спасли во время атаки ВСУ. «А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли — их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме», — отметил Балицкий.