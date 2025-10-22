МИД заявил о гарантиях безопасности со стороны Киева для Запорожской АЭС

Россия добилась от Украины гарантий безопасности для восстановления внешнего электропитания Запорожской АЭС. Ремонт поврежденных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» начался 18 октября

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Россия добилась от украинской стороны гарантий безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

Соглашению предшествовали «длительные и непростые консультации», отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была отключена в мае этого года, а «Днепровская» — 23 сентября, после «огневого воздействия» со стороны украинских войск. С того момента Запорожская АЭС обеспечивается энергией от резервных дизель-генераторов. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечали, что отключение «Днепровской» стало десятым случаем полной потери внешнего электроснабжения станции.

18 октября МАГАТЭ сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП, ведущих на ЗАЭС, после четырехнедельного отключения. В российском МИДе отметили, что без гарантий Украины восстановление поврежденной линии было бы невозможно.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал, что на ремонт, как оценивают специалисты, уйдет около недели.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

Украинский президент Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что Россия препятствует ремонту ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это говорил, что Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» в начале октября напомнил, что на территории Украины тоже есть работающая атомная электростанция. «И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — сказал он.