 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД заявил о гарантиях безопасности со стороны Киева для Запорожской АЭС

МИД: Киев дал гарантии безопасности для восстановления питания Запорожской АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия добилась от Украины гарантий безопасности для восстановления внешнего электропитания Запорожской АЭС. Ремонт поврежденных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» начался 18 октября
Запорожская&nbsp;АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Россия добилась от украинской стороны гарантий безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

Соглашению предшествовали «длительные и непростые консультации», отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была отключена в мае этого года, а «Днепровская» — 23 сентября, после «огневого воздействия» со стороны украинских войск. С того момента Запорожская АЭС обеспечивается энергией от резервных дизель-генераторов. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечали, что отключение «Днепровской» стало десятым случаем полной потери внешнего электроснабжения станции.

18 октября МАГАТЭ сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП, ведущих на ЗАЭС, после четырехнедельного отключения. В российском МИДе отметили, что без гарантий Украины восстановление поврежденной линии было бы невозможно.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал, что на ремонт, как оценивают специалисты, уйдет около недели.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи
Общество
Фото:iaeaorg / X

Украинский президент Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что Россия препятствует ремонту ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это говорил, что Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» в начале октября напомнил, что на территории Украины тоже есть работающая атомная электростанция. «И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Киев Запорожская АЭС МИД
Материалы по теме
МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи
Общество
«Росатом» заявил об обсуждении с Киевом и МАГАТЭ «режима тишины» на ЗАЭС
Политика
МАГАТЭ сообщило о начале восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
131 квартира в Батайске получила повреждения после атаки дронов Политика, 09:31
Переквалификация ПИФов с 2026 года: что ждет инвесторов и управляющихПодписка на РБК, 09:23
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетике после ночных взрывов Политика, 09:14
Аэропорт Вильнюса остановил работу ночью из-за метезондов Общество, 09:07
Рост до 100%: что происходит с российским рынком консалтингаПодписка на РБК, 09:05
Россияне впервые за семь лет сыграют в НБА. Смогут ли они закрепиться Спорт, 09:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Продажи щучьей икры выросли в семь раз при снижении улова щуки Бизнес, 09:01
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
«Индийская мафия». В США заговорили об иностранном лобби в IT и политикеПодписка на РБК, 09:00
Названы города-миллионники — лидеры по скидкам на аренду жилья Недвижимость, 09:00
Богомаз связал пойманную в Брянской области ДРГ с подрывом моста Политика, 08:41
Тихая агрессия разъедает бизнес. Как вычислить скрытые конфликтыПодписка на РБК, 08:37
В каких видах спорта россиян не допустили на Олимпиаду-2026 Спорт, 08:36